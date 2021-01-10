بدء السدة الشتوية وإغلاق ترعة النصر بمطروح 11 يناير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الأحد، أنه من المقرر بدء السدة الشتوية وإغلاق ترعة النصر خلال الفترة من 11 وحتى 18 يناير الجاري.وناشدت مياه مطروح المواطنين بتخزين المياه بالمخازن الأرضية تحسبا للسدة الشتوية، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات من بينها ملء الخزانات الاستراتيجية بسعة 210 آلاف متر مكعب، وملء جميع الخزانات بالروافع الخاصة بالمدن على طول الساحل وحتى جنوب العلمين باجمالي طاقة 160 الف متر مكعب وتكثيف ضخ المياه على المواطنين حتى فترة ما قبل السدة بيوم، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين بملء خزاناتهم الاستراتيجية.وأشارت الشركة إلى أن مدينة مرسى مطروح لا تتأثر بالسدة الشتوية لتوافر مخزون استراتيجي ومحطات تحلية وكذا لا تتأثر مدينة الحمام بالسدة الشتوية، حيث يقتصر الوارد إلى مرسى مطروح 82 ألف متر مكعب سيكون مواعيد الضخ كما هي مع تقليل عدد الساعات.ووجهت الشركة بضرورة ترشيد الاستهلاك فى استخدام المياه خلال فترة السدة الشتوية وما قبلها وبعدها لاستمرار وصول المياه للجميع، حيث إنه يتم اتخاذ عددا من الإجراءات حفاظا على توفير كميات المياه اللازمة خلال فترة السدة الشتوية وتوافر الكميات الكافية من خلال الإجراءات المتخذة ومنها التركيز على ملء خزانات محطة جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف م3، وخزانات الروافع بمناطق (العلمين، عبدالرحمن، الضبعة، فوكة، رأس الحكمة ) بإجمالي طاقة تخزين 160 الف م 3، وملء الخزانات الاستراتيجية بالكيلو 8 بمدينة مطروح بطاقة 160 ألف م٣.