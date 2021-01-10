حي الزيتون يزيل أعمال بناء مخالف بشارع محمد السبع

قام صباح اليوم حى الزيتون تحت إشراف رئيس الحى والمتابعة الميدانية بتنفيذ إزالة مباني مخالفة فى المهد بالعقار 4 شارع محمد السبع بحى الزيتون تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العسكرية والمتابعة جارية.وجاءت الاعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالتصدى لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد.وشن حي الزيتون حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق ورفع كفاءة شوارع، ترعة الجبل - الحرية - ابن الحكم - ابن سندر - محمود شكرى - اسماعيل بك - محطة القبة - جسر السويس - ابن مروان طومان باى أمام مدرستى كاظم أغا وكلية السلام.