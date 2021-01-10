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حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول سرقة عامل وزوجته لجارتهما بالمرج

الأحد 10/يناير/2021 - 01:29 م
التحريات الأمنية
التحريات الأمنية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عامل وزوجته بسرقة جارتهم بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "غادة. م" وزوجها "محمد. س" أقرا بارتكابهما جريمة سرقة المجنى عليها "منال. ه".

وأقرت المتهمة الأولى بأنها أخبرت زوجها أن جارتهما المجنى عليها معها مبلغ ٤٠ ألف جنيه وترغب فى شراء شقة إيجار قديم.

وأضافت: "وبعد يومين تفاجأت بطلب زوجى منى بمساعدته فى سرقة المجنى عليها وعندما رفضت مساعدته هددنى بالطلاق والطرد من الشقة، فاضطررت لمساعدته باستدراج جارتى لمدة ٣ ساعات لشراء بعض الملابس الخاصة لى، وحينها قام زوجى بدخول شقتها والبحث عن الأموال وتمكن من سرقتها وسرقة مصوغاتها التى تقدر بـ٢٥ ألف جنيه".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تفيد بسرقة أموالها ومصوغاتها من شقتها وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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