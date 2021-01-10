برلماني بالوادي الجديد يقدم مساعدات لمستشفى الداخلة لمواجهة كورونا

قدم النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، مساعدة للأطقم الطبية والتمريض بمستشفى الداخلة العام والتي شملت أدوات طبية وكمامات ومطهرات، لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه يسعى لتقديم كافة السبل والمساعدات لتفعيل هذه الإجراءات الوقائية لتخطي تلك الأزمة بسلام والتي باتت محل اهتمام القيادة السياسية، مضيفا أن هناك مبادرات كثيرة لتقديم المساعدات وأجهزة طبية، للمستشفيات والقطاعات التي تكافح من أجل علاج المصابين والعمل على انحسار للفيروس والحد من انتشاره بمراكز المحافظة، وكذلك مساعدة المبادرة الرئاسية للكشف المنزلي على المصابين بكورونا وتقديم الدعم والوقوف في ظهر أجهزة الدولة، لتتمكن من القيام بدورها للتصدي على هذه الجائحة.