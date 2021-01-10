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رئيس التيار الحر يدعو لمنع سقوط لبنان من خلال تشكيل الحكومة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:25 م
النائب جبران باسيل
النائب جبران باسيل
وكالات
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دعا رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، النائب جبران باسيل، اليوم الأحد، إلى منع سقوط الدولة من خلال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن «باسيل» قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن «الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذها في مواجهة إسرائيل، لذلك أعلنت إسرائيل عن نفسها دولة يهودية، وهى تريد أن ترى حولها دولا مذهبية، وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة».

وأضاف:«كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعيا يفكر في الخضوع لإسرائيل، المطروع علينا استسلام وليس سلما، المطروح وصفة لحرب داخلية وتفتيت الدول المحيطة وعلى رأسها لبنان بسبب التعايش الاسلامي المسيحي».

وتابع: «من الذي يقول أننا لا نريد سلاما؟، نحن مع السلام العادل والشامل والدائم وفقا لمبادرة الملك عبدالله»، في إشارة إلى مبادرة السلام العربية مع إسرائيل التي طرحت في عام 2002.

وأشار: إلى أن «هذه السنة هي سنة انتخابات في إيران وسورية وإسرائيل، وهى سنة متغيرات كبيرة، لذلك علينا كلبنانيين منع سقوط الدولة من خلال تشكيل الحكومة».

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