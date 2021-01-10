743 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجلت ليبيا 743 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و13وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركزُ الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 104.745 حالة، بينما تعافى 80.292 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1581 وفاة حتى الآن.