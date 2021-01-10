نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى منبر الإسلام

واصل مسئول محافظة القاهرة من إجراء زيارات للمستشفيات وأدوار الرعاية الطبية لمتابعة الأدوية وتوافر أسطوانات الأكسجين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بزيارة مستشفى منبر الإسلام بشارع روض الفرج، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الخاصة بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية والوقوف على احتياجتها.