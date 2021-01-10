حجز متهم بحيازة لحوم فاسدة بمدينة نصر لحين ورود تحريات المباحث

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز مسؤول محل مأكولات لحيازته لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بدون ترخيص 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفادة تمكن إدارة مباحث التموين من ضبط (مسئول عن محل مأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المحل على 320 كيلو جرام "لحوم، دواجن، كفتة"- 100 كيلو جرام أرز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.