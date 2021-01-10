القمع التركي.. اعتقال 21 مواطنًا بعد إعلان إطلاق سراحهم

أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف واعتقال جديدة بحق 21 مواطنًا، تتهمهم بمحاولة السيطرة على مطار «صبيحة جوكشن» بإسطنبول، خلال محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو عام 2016، وذلك استمرارا للقمع وانتهاك حقوق الإنسان.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية، فان 24 شخصًا كانت اتهمتهم السلطات التركية بمحاولة الاستيلاء على المطار خلال محاولة الانقلاب المزعوم، قد أعيدت محاكمتهم مرة أخرى، بعد قرارات النقض التي أصدرتها المحكمة العليا.فيما تم الإفراج عن 21 من المتهمين، الذين صدرت بحقهم أحكام أخف بتهمة المساعدة في محاولة الانقلاب، بالنظر إلى المدة التي قضوها في الحجز.فيما قررت المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرون في إسطنبول إلقاء القبض على الـ21 متهمًا لمحاكمتهم مرة أخرى.