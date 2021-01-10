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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المخابز والمحلات بروض الفرج

الأحد 10/يناير/2021 - 01:18 م
جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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قام صباح اليوم الأحد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور على المخابز بنطاق الحى لمتابعة سير وانتظام العمل والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور على محلات ومنافذ السلع الغذائية بنطاق حى روض الفرج وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل والتأكد من توافر المواد الغذائية بأسعار مناسبة والتأكد من تاريخ المنتج ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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