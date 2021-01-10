محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أية بناء مخالف أو تعديات على الأراضي الزارعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون على الجميع.ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير، فضلًا عن منع البناء المخالف بدون ترخيص، لافتًا إلى أن المحافظة تولي هذه الملف اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المواطنين من البناء المخالف.ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.كانت الوحدات المحلية لحي شرق وغرب ومركزي أسيوط وأبنوب، رصدت بعض أعمال الشروع في البناء المخالف والتعديات على أراضي زراعية، وتم إزالتها وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين، ففي مركز أسيوط قامت الوحدة المحلية تحت قيادة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط بحملة، وتم رصد تعدٍ على أرض زراعية بالحفر استعداد للبناء المخالف، وتم ردم 3 حالات حفر بحوض البلدين والجرف القبلي، بمشاركة رئيس الوحدة المحلية بدرنكة ومسئولي التنظيم وتم إزالة المخالفة وعودة الأرض إلى طبيعتها وتحرير محاضر للمخالفين.وفي الوحدة المحلية لحي شرق قامت الأجهزة التنفيذية بحملة بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لإزالة أي مخالفات بناء تحت إشراف أيمن محروس رئيس حي شرق وبمشاركة مران إبراهيم نائب رئيس الحي وتم إزالة شدة خشبية بشارع المشتل بمنطقة الوليدية وأخرى في منطقة النزلة خلف المدرسة الجديدة وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة.كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بقيادة محمد بشير رئيس الحي بحملة لرصد أي محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص، وتم إزالة شدة خشبية لأعمده الدور السادس العلوي بأحد العقارات بمنطقه المعلمين شارع العطيفي، تحت إشراف هاني محمد، نائب رئيس الحي ومشاركة قسمي الإشغالات والتنظيم بالحي، حيث تم إزالة المخالفة والتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.فيما نفذ مركز أبنوب برئاسة تاج جلال، رئيس المركز، حملة استمرارًا للتصدى لمحاولات البناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الادارة الزراعية والجمعيات الزراعية ورؤساء القرى على الأحواض؛ للتصدى لأي بناء مخالف وتم ازالة بناء بلوك أبيض على أرض زراعية بحوض 48 خارج الزمام بمدينة أبنوب.