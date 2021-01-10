«بوتين» يبحث مع نظيره الأذري ورئيس وزراء أرمينيا الوضع في قرة باغ غدًا

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد غدا الاثنين، في موسكو اجتماعا مع كل من الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وأشار بيان للخدمة الصحفية للكرملين اليوم الأحد، إلى أن المباحثات الثلاثية بين بوتين وعلييف وباشينيان تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي، ومن المخطط مناقشة تنفيذ إعلان زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا حول كاراباخ، الموقع في 9 نوفمبر الماضي وتسوية المشكلات القائمة في هذه المنطقة.وأوضح بيان الكرملين أنه سيتم بحث مسألة تقديم المساعدات لسكان المناطق المتضررة بسبب الأعمال العسكرية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسوية مشكلة عمل وسائل النقل بين مناطق قرة باغ وبين أرمينيا وأذربيجان، من المنتظر عقد محادثات ثنائية بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني من ناحية، وبين الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني من ناحية أخرى.