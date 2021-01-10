تسكين 14 أسرة من منطقة المسبح بالخليفة في الأسمرات

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة منطقة المسبح وبرفقتها القيادات الشرطية والتنفيذية واللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والإدارات المعنية والتنفيذية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.وتمت أعمال الإزالة بحى الخليفة بالقرب من كوبرى السيدة عائشة بجوار وحول مسجد المسبح.وأوضحت نائب المحافظ أنه تم هدم وازالة 4 عقارات بعدد 14 أسرة وتم تسكينهم على الفور بحى الأسمرات بوحدات بديلة مجهزة وجارى الاستكمال.وتأتي الأعمال استكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتأكيدها على توفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية.