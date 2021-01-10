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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس البيلاروسي: التعديلات الدستورية ممكنة حال استعداد المندوبين

الأحد 10/يناير/2021 - 01:12 م
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يمكن تحديد التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاجتماع المقبل للجمعية الوطنية، في حال استعداد المندوبين لذلك.

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة تلفزيونية حسبما أوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، اليوم الأحد، أن «التعديلات الدستورية ممكنة، وفي حال استعداد المندوبين لذلك سيتم تحديدها، واعتمادها سيكون حصرا خلال الاستفتاء»، مؤكدا أنه سيتم إعلان موعد هذا الاستفتاء خلال اجتماع الجمعية الوطنية.

وأوضح: «أعتقد أننا خلال عام سنتمكن من صياغة مشروع دستور جديد، وبحلول نهاية 2021 سيكون مشروع الدستور الجديد جاهزًا، وحينها سيطرح للاستفتاء الشعبي».

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