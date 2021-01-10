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سياسي

برلماني: الدولة تعمل لحماية المصريين في مختلف أنحاء العالم

الأحد 10/يناير/2021 - 01:10 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بنجاح جهود الدولة المصرية في تحرير طاقِم سفينة تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية لا سيما وزارة الخارجية، ومن خلال السفارة المصرية في أبوجا؛ نجحت في تحرير طاقم السفينة.

ووجه «زين الدين»، في بيان اليوم السبت، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بمثل هذه الملفات وإصدار تكليفاته الفورية لمختلف أجهزة الدولة للتدخل السريع والعاجل لحلها، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية لحماية المواطنين المصريين في مختلف أنحاء العالم، كان لها آثارها الإيجابية في التوصل إلى حلول عاجلة لمثل هذه القضايا، بما يُؤكد الأهمية الكبيرة والقيمة العظمى التي توليها القيادة السياسية للمواطن المصري سواء داخل حدود الدولة المصرية أو خارجها.

كما وجه تحية تقدير واحترام للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على جهودها الكبيرة في متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بجميع القضايا التي تهم جميع المصريين بجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن التاريخ والواقع أكدا منذ تولي «مكرم» لهذا الملف؛ أنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في حل جميع المشكلات التي يتعرض لها أي مصري بالخارج، وجعلت تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن كرامة المصريين بالخارج والحفاظ على جميع حقوقهم منهاج عمل حقيقي يطبق على أرض الواقع.

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