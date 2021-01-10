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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقي يعلن عن ورشة لشرح تفاصيل «مناهج 2.0» لأولياء الأمور والمعلمين

الأحد 10/يناير/2021 - 01:08 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ورشة عمل من "نهضة مصر" وبنك المعرفة المصري، الأربعاء المقبل لجميع أولياء الأمور والمعلمين.

وأوضح شوقي، من خلال حسابه الشخصية على فيسبوك، أن الهدف من الورشة هو التعرف على كل ما يخص مناهج "2.0" الجديدة من فلسفة وأهداف، بالإضافة إلى الأسس العلمية ونظريات التعلم الحديثة لطلاب القرن الواحد والعشرين، أيضا معرفة كيفية تناول نظريات التربية الحديثة ونظرية الذكاءات المتعددة والمهارات الحياتية وطرق التقييم المختلفة في المناهج الحديثة.

وطالب وزير التعليم أولياء الأمور والمعلمين بالانضمام للورشة عبر الرابط التالي: https:bit.ly3mREY52"، على أن يصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

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