ضبط 378 أسطوانة «أكسجين» قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 11 قضية بإجمالى مضبوطات 378 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، و75 قطعة منظم بدون مجهولة المصدر.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.