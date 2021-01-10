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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المؤسسة العمالية» تفتتح دورة الشهيد الشبراوي للاستراتيجية والأمن القومي

الأحد 10/يناير/2021 - 02:18 م
محمد وهب الله
محمد وهب الله
دعاء جابر
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افتتح محمد وهب الله، الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الإجتماعية العمالية،صباح اليوم الاحد دورة الشهيد احمد الشبراوى للاستراتيجية والامن القومى رقم 37 وذلك باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بحضور اللواء أحمد يسري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أسامة الجمال مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وقال وهب الله، إن هذه الدورة تستهدف تدريب وتثقيف 200 دارس من مختلف المحافظات، ومواقع عمل مختلفة، تهدف إلى التوعية والتثقيف بالأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف وحروب الجيل الرابع، وتربية الشباب تربية وطنية من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة بتكريم أسرة الشهيد أحمد الشبراوي بتقديم عدد من الدروع التذكارية، منها درع المؤسسة العمالية، كما وجه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأيد سياسية الرئيس الداخلية والخارجية ودوره في المشروعات القومية بإيجاد فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة والحفاظ على عمال مصر.

وعلى هامش الدورة، جرى افتتاح معرضا للحرف اليدوية والفنون التراثية برعاية اتحاد نقابات عمال مصر.

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