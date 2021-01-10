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محافظات

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

الأحد 10/يناير/2021 - 01:06 م
جولة للسكرتير المساعد
جولة للسكرتير المساعد بمواقف أبوتيج
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة مكبرة للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمدينة أبوتيج، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، ورافقه خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونواب رئيس المركز.

وأشار سكرتير مساعد محافظة أسيوط، إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع "بوسترات" وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.

يأتي هذا ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موجهًا كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد أكد على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها مشددًا على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس خاصة أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق وداخل المصالح الحكومية والخاصة.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

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