بينهم كاهن.. 9 وفيات بـ«كورونا» في مستشفى أسوان التخصصي خلال يومين

توفي اليوم الأحد، 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي -العزل الصحي، ليصل إجمالي عدد المتوفين على مدار يومين لـ9 أشخاص.الجدير بالذكر أن توفي، أمس السبت، 5 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي، بينهم كاهن كنيسة ماري مرقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.