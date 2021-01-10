ضبط مشروبات مغشوشة داخل مخزن شركة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (625 زجاجة "مشروبات" مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة " بدون مستندات") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المشروبات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.