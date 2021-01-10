وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 700 طن قمامة من المقلب الرئيسي

قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بمدينة القنايات بواقع (35) نقلة على مدار أربعة أيام، باستخدام (6) معدات (4 سيارة قلاب – 2 لودر) تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينة القنايات.وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم نقل معدات وحدة التدخل السريع لمدينة الخطرة، وذلك لصيانة المدفن الصحي بالخطارة وتسوية القمامة وفرد الرمل والردش لتثبيت المطالع وأماكن تفريغ القمامة بالمدفن.