محافظا البحيرة والقليوبية يصليان الجنازة على الدكتور حمدي الطباخ

صلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز أبو حمص والذى وافته المنية مساء أمس السبت، كما قدما واجب العزاء لأسرة الفقيد.وتوجه المحافظان بالدعاء للفقيد الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وتمت صلاة الجنازة بساحة مركز شباب بسنتواى، وشيع الفقيد عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.