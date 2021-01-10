مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فى بيان لها، بأن 14 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.