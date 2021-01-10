العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

تصدر قريبا عن دار العين للنشر٬ رواية للكاتب كمال رحيم٬ تحت عنوان "أيام الشتات"٬ وهي الجزء الثاني من ثلاثيته التي بدأها بروايته "المسلم اليهودي"٬ والتي صدرت قبل أسابيع عن دار العين أيضا.ومن أجواء الرواية الجديدة "أيام الشتات" نقرأ: يقول (جلال) عن جده "كان جدي مثلًا حيًا لليهودي الصالح الذي كفل مسلمًا مثلي ويسر له سبل الحياة".هذا هو جوهر رواية (أيام الشتات)، أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والابداع.عاش جلال مع أمه وجده اليهوديين في باريس، حيث كان الجد رمزًا للمصري المنتمي والمحب لبلده والمتسامح مع الأديان، وقد خاض جلال كل تجاربه في الحياة في ظل هذا الجد، كما رصدت الرواية ما حدث له في أرض الشتات من مواقف وأحداث، فضلًا عن حنين اليهود إلى مصر.وقد تحقق الصدق الفني عبر الملمح والسلوك واللغة، والوصف المشهدي الذي يكاد يقترب من اللوحة الفنية بظلالها وألوانها.