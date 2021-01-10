رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

الأحد 10/يناير/2021 - 01:03 م
كمال رحيم
كمال رحيم
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبا عن دار العين للنشر٬ رواية للكاتب كمال رحيم٬ تحت عنوان "أيام الشتات"٬ وهي الجزء الثاني من ثلاثيته التي بدأها بروايته "المسلم اليهودي"٬ والتي صدرت قبل أسابيع عن دار العين أيضا.

ومن أجواء الرواية الجديدة "أيام الشتات" نقرأ: يقول (جلال) عن جده "كان جدي مثلًا حيًا لليهودي الصالح الذي كفل مسلمًا مثلي ويسر له سبل الحياة".

هذا هو جوهر رواية (أيام الشتات)، أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والابداع.

عاش جلال مع أمه وجده اليهوديين في باريس، حيث كان الجد رمزًا للمصري المنتمي والمحب لبلده والمتسامح مع الأديان، وقد خاض جلال كل تجاربه في الحياة في ظل هذا الجد، كما رصدت الرواية ما حدث له في أرض الشتات من مواقف وأحداث، فضلًا عن حنين اليهود إلى مصر.

وقد تحقق الصدق الفني عبر الملمح والسلوك واللغة، والوصف المشهدي الذي يكاد يقترب من اللوحة الفنية بظلالها وألوانها.

موضوعات متعلقة

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني