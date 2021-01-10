بعد فضيحة الكونجرس.. «البوندستاج» الألماني يرفع التأمين في محيطه

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، عن زيادة التواجد الأمني حول مقر البرلمان الألماني "البوندستاج" بعد أحداث مبنى الكونجرس "الكابيتول" الأخيرة، واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى مما أسفر عن وقوع ضحايا.ونقلت الصحيفة الألمانية القول عن رئيس البرلمان فولفغانغ شوبليه، لأعضاء البوندستاج: "لقد عززت شرطة ولاية برلين بالفعل قواتها في المنطقة المحيطة بمبنى الرايخستاغ".وكان رئيس البرلمان الألماني كان قد طلب تقريرًا من وزارة الخارجية حول أعمال الشغب في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا"سيوضح للحكومة الفيدرالية وولاية برلين الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا من أجل حماية البوندستاغ".وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية قد أعلن يوم، الخميس الماضي، أنه سيتم تعديل الإجراءات الوقائية للمباني الهامة في العاصمة.يأتي هذا فيما ألقى "شوبليه" باللوم صراحة على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الحادث، وانتقده حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ووصف بأنه "هجوم على البرلمان والديمقراطية من قبل حشد من الغوغاء قام به رئيس منتخب".