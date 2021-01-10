محافظ القاهرة يجري جولة مفاجئة لتفقد إجراءات كورونا بالسيدة عائشة

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لموقف السيدة عائشة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة، وتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات من بينها محضر لأحد محصلي هيئة النقل العام لعدم التزامه بارتداء الكمامة.وأكد محافظ القاهرة أنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار،اليوم، بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.وناشد " عبد العال" المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.