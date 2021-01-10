«القطاع الخاص» تطالب بتطعيم العمال بلقاح كورونا على نفقة أصحاب الأعمال

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدولة بتحميل أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص نفقات تطعيم العمال بالمصانع والمواقع الإنتاجية بلقاح فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار الأنشطة الإنتاجية، وبالتالي التأثير إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وذلك عقب تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والغسيل الكلوي والأورام.وقال خليفة، في بيان، إنه يجب على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا المعتمدة لتطعيم العمال في المواقع الإنتاجية لاستمرار النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن الدولة من تحمل تكلفة التطعيم، كنوع من التكافل الاجتماعي من أصحاب الأعمال للعمال ومساعدة الدولة وتحمل ثمن التطعيم نيابة عنها.وأكد، أن تحمل أصحاب الأعمال لتكلفة اللقاح سوف يؤدي إلى مزيد من الثقة والتقارب بين ثلاثية العمل العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مشيدًا بمبادرة الدكتور صبحي نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وخاطبته رئيس مجلس الوزراء رسميًا، لعرض مبادرة عاجلة بتحمل أصحاب المصانع تكلفة استيراد اللقاح اللازم لتغطية تطعيم جميع العاملين بالمصانع، دون تحمل الدولة أي تكاليف، حماية للثروة العمالية وحفاظًا على العمالة الماهرة المدربة والحد من انتشار فيروس كورونا لاستمرار العملية الإنتاجية، مع قيام الدولة بخصم ما يتم تحمله أصحاب الأعمال من الضرائب.ناشد خليفة الحكومة بتبني مبادرة رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان لدوره الوطني وحرصه على حماية العمال من فيروس كورونا كنوع من المشاركة الاجتماعية والنابع من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه عماله والدولة.ودعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، جميع ممثلي أصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، جمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية) أن يحذو حذو جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، خاصة أن معظم العمال غير قادرين على تحمل ثمن التطعيم ضد فيروس كورونا.