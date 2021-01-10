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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يدين اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

الأحد 10/يناير/2021 - 01:14 م
فرنسيس الأول
فرنسيس الأول
وكالات
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أدان بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي، ودعا الناس إلى رفض مثل هذا العنف، وذلك في مقابلة تليفزيونية تذاع في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال البابا، في تعليقات لقناة "تي.جي 5" تم عرضها قبل بث المقابلة، إنه سوف يكون هناك دائما أشخاص يعارضون المجتمع والديمقراطية والصالح العام.

وذكر أنه فوجئ بالأحداث في واشنطن لكن كان من السهل معرفة ما أدى إليها وحث الناس على التعلم من الموقف ومن التاريخ حتى لا يكرروه.

وقال البابا إن مثل هذه المجموعات من الناس لا يتم دمجها في المجتمع، وإن مثل هذا العنف مصيره إلى الزوال عاجلا أم آجلا.

وكان حشد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحم مبنى الكابيتول في هجوم دموي، ما أدى إلى وقف جلسة مشتركة في الكونجرس، بسبب دعاوى بلا أساس أطلقها ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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