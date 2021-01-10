محافظ القاهرة يتفقد تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، خاصة وأن هذه المنطقة هي أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثري الذى يتوسط الجزيرة الوسطى.ومن جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة في إبراز أعمال التشجير.