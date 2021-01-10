دعم القطاع الصحي بالشرقية بـ 96 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه مساهمة من المحافظة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة بالتعاون مع وزاره الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة.كما أعلن المحافظ عن اعتماد 50 مليون جنيه أخرى لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.أوضح محافظ الشرقية أن هذه المساهمة المقدمة من المحافظة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ولمصابي فيروس كورونا.أكد المحافظ أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لتحديد الإحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك شبكة الغازات التي بحاجه إلى أعمال صيانة عاجلة وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين.قدم محافظ الشرقية الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لجهودهم المخلصة في رفع المعاناة عن المرضي وتوفير الرعاية الطبية لمصابي فيروس كورونا من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج الجديدة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.