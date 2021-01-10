البنك الدولي: كورونا كشفت أهمية تطوير خدمات الإنترنت في مصر

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن أن هناك أكثر من 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل في مصر كل عام، مشيرا إلى أن معدلات البطالة عاودت الارتفاع بشكل طفيف خلال 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد لتصل الى 9.6% بعد أن سجلت 8% قبل الأزمة.و لفت التقرير إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد، قد كشفت عن مدى أهمية توفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم كل من العاملين في قطاعات الدولة وخاصة في قطاع الصحة، والوظائف الحكومية، بالإضافة إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي للتباعد الاجتماعي.وأشار التقرير إلى ان القدرة على العمل عن بعد أصبحت غاية في الأهمية وتمكن الطلاب من الدراسة عبر الوسائل التعليمية عبر الانترنت، كما يمكن عن طريق خدمات الانترنت تسريع وتيرة الجهود الجارية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وفي مجال الصناعات الزراعية يمكن تدعيم سلسلة الامداد وتعزيز قدرات التصدير عن طريق إزالة الاختلالات التجارية كحظر الاستيراد.