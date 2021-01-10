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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد معدات الجديدة بهيئة النظافة

الأحد 10/يناير/2021 - 12:58 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات، وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة، خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين، منوها إلى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، ومشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد " عبد العال" أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة، خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

من جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الى أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم 9 سيار ات قلاب رينو سعة 40 متر مكعب، و22 "هوكلفت" مرسيدس، ومعه 44 صندوق سعة الصندوق الواحد42 متر مكعب، و3
"لودر كاتر بيلر" وسط، بالإضافة إلى 3 مغسلة سيارات كبيرة، و3 مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة انه سيتم توزيع المعدات على 3 مناولات ثابتة، بالمقطم، ومنشية ناصر، وشارع بورسعيد بحدائق القبة، بالإضافة إلى 3 محطات متحركة بشرق مدينة نصر، ومحطة بعين شمس.

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