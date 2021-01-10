إحباط بيع 28 طن أغذية مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 28 طن سلع غذائية «سكر حر، مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام»، معبأة داخل شكائر وعبوات، عددها 960 عبوة زيت طعام، تحمل علامة تجارية غير مسجلة، مجهولة المصدر، يجري تجهيزها لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تحرير المحضر اللازم، والإحالة للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.