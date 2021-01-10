فلسطين تسجل 699 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى تراجع ملحوظ فى عدد الإصابات.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتور مى الكيلة، فى البيان اليومى حول الوضع الوبائى، تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتعافي 1015 حالة بعد فحص 3393 عينة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.