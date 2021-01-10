لتعزيز قبضته.. أردوغان يجمد «واتس أب» ويطرح آخر تحت سيطرته

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تجميد تطبيق "واتساب" بسبب شروط استخدام جديدة أثارت مخاوف بشأن الخصوصية، وفقا لما نقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد.ووفقا للوكالة الأمريكية فإن الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة، بها إلى تطبيق المراسلة المشفر "BiP"، وهو وحدة تابعة لشركة "Turkcell Iletisim Hizmetler"، اعتبارا من الغد الاثنين.يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشديد قبضته على منصات التواصل الاجتماعي التي يقول النشطاء إنها تهدف إلى خنق المعارضة.و أبلغت شركة "Turkcell" عن نمط مماثل في تركيا، فيما انضم حوالي مليون مستخدم جديد إلى "BiP Messenger" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيان الشركة اليوم الأحد، موضحة أن التطبيق تم تنزيله أكثر من 53 مليون مرة منذ إطلاقه في عام 2013.يذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي استحوذ على حصة الأغلبية في شركة "تركسل"، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في البلاد، في عام 2020.