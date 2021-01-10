الإمارات تسجل 2.876 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، الكشف عن 2،876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 171،951 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 230،578 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 6 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 708 حالات.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2،454 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 206،114 حالة.