حملات وإجراءات صارمة لمحاصرة «كورونا» ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، والتي بدأ سريانها في الثالث من يناير الجاري.كما طالب المحافظ بالحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية، والالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس المستجد.جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.وتبين من التقرير أنه تم أمس السبت، تحرير 134 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 132 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لمنشآت ومحال تجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 9 سوق وسويقية على مستوى المراكز والمدن؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.هذا بجانب فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، فيما تم غلق 210 محل ومنشأة تجارية بالواسطى وبني سويف؛ لمخالفتها الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم إقرارها.وناشد محافظ بني سويف المواطنين؛ بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، وعدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.