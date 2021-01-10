رئيس غانا يتعهد ببذل الجهود من أجل اقتصاد مزدهر

تعهد الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ببذل مزيد من الجهود من أجل اقتصاد مزدهر لبلاده والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين.واستعرض الرئيس الغاني "الذي أدى اليمين رئيسا لولاية ثانية مؤخرًا" خلال كلمته بالبرلمان وفقا لتقرير موقع "غانا بيزنس" الإخباري - 6 ملفات سوف تركز عليها حكومته.وذكر الموقع أن الملفات التي تعهد رئيس غانا بالوفاء بها تتضمن العمل على تقوية الاقتصاد وخلق الوظائف، وتغطية جميع أنحاء البلاد بالطاقة الكهربائية، والاستمرار في خطة بناء المستشفيات والعمل على نفاذ الخدمات الصحية إلى ولايات البلاد، والتوسع في مشروعات مياه الشرب مع الشركاء الدوليين، وبناء مزيد من المساكن اللائقة وشق الطرق.