عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة ستخرج دفعة جديدة من مشروع إبدأ حلمك يوم 14 يناير الجاري في الزقازيق.وأضاف عواض في تصريحاته للدستور، أن المشروع كان حلما لوزيرة الثقافة، وتم تنفيذه وحقق المشروع نجاحات كبيرة في محافظات عدة سواء في أسيوط، أو الفيوم.وأشار إلى أن المشروع سينطلق في 4 محافظات مختلفة، من ضمنهم محافظتين في الصعيد وواحدة في القاهرة الكبرى، ومحافظة في القناة.وأوضح رئيس قصور الثقافة أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع نظرا لأهميته لأنه يكشف عن أجيال جديدة من الفنانين والموهوبين.