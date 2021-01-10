«التموين»: مخزوننا الاستراتيجي من الأقماح يكفي لـ 6 أشهر

كشف المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك صوامع المخزون الاستراتيجي الأقماح حيث يوجد صوامع في محافظة القاهرة وصوامع في محافظة بني سويف وصوامع في محافظة الفيوم وصوامع وسط الدلتا وهي الصوامع التي تقوم بتخزين الأقماح لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 اشهر مقبلة لافتا إلى أن الصومعة تقوم بتخزين أكبر كمية من الأقماح تستوعب 100 ألف طن.وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك صوامع نهرية تقوم باستقبال الأقماح من خلال شبكة نقل قريبة من نهر النيل.