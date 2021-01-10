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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعي رئيسة تمريض مستشفى العزل ببلطيم

الأحد 10/يناير/2021 - 12:50 م
رئيسة تمريض مستشفى
رئيسة تمريض مستشفى العزل ببلطيم
عمرو الشامي
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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح مصطفى أبوخشبة، رئيسة التمريض بمستشفي العزل ببلطيم، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

أصيبت رئيس تمريض مستشفى العزل ببلطيم، بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع، ولكن سرعان ما تدهورت حالتها وتوفيت متأثرة بالإصابة.

وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.


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