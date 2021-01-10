وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان هادي الجيار، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عامًا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقالت عبدالدايم، في بيان، إن الراحل قدم مسيرة فنية كبيرة في السينما والمسرح والتليفزيون، بدأت في ستينيات القرن الماضي، ترك خلالها بصمة كبيرة في الأسر المصرية والعربية بأدواره التي عبّرت عن واقعنا ومشكلاتنا بشكل كبير، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.وولد الفنان الراحل عام 1949، وحصل على المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، وما زال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان، وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.