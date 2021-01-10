أمريكا تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء الغربية المتنازع عليها

تفتح الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، ممثلية دبلوماسية في الصحراء الغربية، آخر المستعمرات الإفريقية السابقة التي لم يتم حسم وضعيتها والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو الانفصالية، وفقًا لما ذكرته مصادر دبلوماسية.ويجري توضيح دور هذا المكتب ووضعه بالتحديد الأحد، وفقًا للسفارة الأميركية.وتفتح الممثلية مكتبها في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء الغربية، ومن المتوقع أن يتحوّل ميناء الصيد الخاص بهذه المدينة إلى قطب بحري إقليمي يخدم إفريقيا وجزر الكناري؛ بفضل مشروع تنموي ضخم أطلقته الرباط.