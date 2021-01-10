مصدر بـ«قطاع الأعمال»: ننتظر قرار الرئيس لتطوير المعمورة بالإسكندرية

قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إن هناك اتجاه بضم مخطط تطوير منطقة المعمورة في الإسكندرية لمخطط لتطوير منطقة المنتزه.وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن موقف "المعمورة" مختلف كليا، بسبب أن أغلب عمارات الممنطقة تم بيعها، وهذا خطأ استراتيجي لا نعلم كيف سمح به خلال عام 2007، ببيع جميع الوحدات الموجودة.وأشار إلى أنه نتج عن ذلك تدهور شديد في العمارات وتهالك وعدم قدرة على الصيانة، والشركة المالكة التي تدير المعمورة تفرض قيمة صيانة محددة على مالكي الوحدات السكنية، فضلا عن إقامة محلات بها.وأكد المصدر، أنه كان لدى الوزارة خطة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، حتى وضع مخطط التطوير الشامل، ونحن حاليا في انتظار قرار رئيس الجمهورية بتحديد آلية تطوير المعمورة، وهو ما يحتاج تعاون من جهات عديدة لعودة الانضباط في المنطقة.