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محطة تل أبيب

ارتفاع إصابات «كورونا» بين صفوف الأسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال لـ190

الأحد 10/يناير/2021 - 12:48 م
سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
ا ش ا
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سُجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأسرى الفلسطنيين في قسم 10 في سجن النقب الصحراوي؛ لترتفع الإصابات منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، إلى 50 حالة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن استمرار ظهور إصابات جديدة بين صفوف الأسرى، يؤكد مجددًا أن مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إبلاغ الأسرى بنتائج العينات، ساهمت في تزايد عدد الإصابات.

وأوضح أن الإصابات في سجن النقب محصورة حتى في قسمي 3 و10، وأن غالبية الإصابات سُجلت في قسم 3، إلا أن بقاء مخاطر احتمالية نقل عدوى الفيروس إلى الأقسام الأخرى قائمة، طالما ظهرت إصابات جديدة بين صفوف الأسرى.

وأشار إلى أن جميع الأسرى المصابين جرى نقلهم إلى قسم 8 في سجن ريمون، وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال؛ لعزل الأسرى المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن، إلى 190 إصابة، مع الإصابة التي جرى تسجيلها اليوم، وكان معظمها في سجن جلبوع، في شهر نوفمبر 2020، وحوّلت إدارة سجون الاحتلال الوباء طوال هذه المدة إلى أداة قمع وتنكيل، عبر عدة أدوات، لا سيما عملية العزل المُضاعف التي يواجهها الأسرى.

وشدد نادي الأسير، على ضرورة الضغط على الاحتلال، لتوفير لقاح للأسرى، وأن تتم عملية إعطاء اللقاح بإشراف طرف ثالث محايد، خاصة مع استمرار عمليات التحريض على الأسرى، ومن أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.

وطالب نادي الأسير جهات الاختصاص الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بمضاعفة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وعددهم ما يُقارب 700 أسير، منهم 300 يُعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى كبار السّن؛ وضمان إجراءات وقائية حقيقية داخل أقسام الأسرى، تتناسب مع بنية السجون الخاصة.

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