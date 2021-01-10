«عكاظ» السعودية: هلع إخواني إيراني من قطار المصالحة الخليجية

قال الكاتب فهيم الحامد، في صحيفة "عكاظ" السعودية، إن قطار المصالحة الخليجية انطلق وبدأ تنفيذ مخرجات "إعلان العلا" على الأرض، بفتح الأجواء الجوية والبرية وقريبا سيتم تبادل السفراء بين السعودية وقطر وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.وتابع الحامد، أن ما تحقق من مخرجات في قمة العلا هو لمصلحة البيت الخليجي، والمملكة عندما قررت الدخول في مشروع المصالحة فإنها وضعت في الاعتبار خطورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية كونها تملك إدارة وحكما رشيدا وظفت بفعالية سبل ترتيب البيت الخليجي من الداخل.وأضاف، أن تأكيد ولي العهد محمد بن سلمان على سياسة المملكة ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا للمنظومة الخليجية عكس ريادة الدور السعودي التاريخي تجاه مجلس التعاون والحرص الكامل على تعزيز المكتسبات لما فيه خير دول وشعوب المجلس.واستطرد: "هناك هلع إخواني وتخوف إيراني، لقد قالها محمد بن سلمان، قمة العلا جامعة موحدة، قطار المصالحة ينطلق، وعقارب الساعة لن تعود للوراء".