تفاصيل القافلة التموينية «224» لشمال سيناء

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة التموينية رقم 224 لتوفير احتياجات البطاقات التموينية وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد بشمال سيناء، لتأمين أرصدة احتياطية من السلع تكفي عدة أشهر مقبلة.وأكدت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم ضخ 16 طن سكر معبأ ليطرح على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات ونصف، و2500 كرتونة جبنة و500 كرتونة صلصة و50 كرتونة شاي، و20 كرتونة كمامات لتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة حسب الطلب ومعدلات الاحتياجات الشهرية.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم 224 محملة بأطنان من السكر التمويني والسلع الأخرى الخاصة بمقررات التموين، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، مشيرا إلى أنه تم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر مقبلة والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر، وضخ 100 طن أرز تمويني زيادة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي شهرين مقبلين.