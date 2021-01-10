إذاعة أمريكية: التقارب الخليجي الأخير يمثل «ضربة لإيران»

وصفت إذاعة «فويس أوف أمريكا»، المصالحة الخليجية بأنها «ضربة لإيران»، حيث قال عدد من الخبراء الإقليميين إن التقارب الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي، هو خطوة نحو مواءمة دول الخليج وفرض المزيد من الضغط على إيران، لا سيما من خلال إنهاء الأرباح التي تجنيها إيران من استخدام قطر للمجال الجوي الإيراني.وقال سينا أزودي، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي: «عندما يكون مجلس التعاون الخليجي منقسم، سيستفيد منه الإيرانيون، لأن هذا التقسيم سيجعل من الصعب على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات جماعية ضد إيران».وبحسب آزودي، استغلت إيران منذ ثلاث سنوات الخلاف الخليجي لتقترب أكثر من قطر في مواجهة العزلة التي كانت تواجهها في المنطقة، مشيرًا إلى أن إنهاء الخلاف، إلى جانب إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، سيعزز جبهة موحدة أكثر ضد طهران.وحذر التقرير من أن هذه التطورات الأخيرة يمكن أن تجبر إيران على التصرف بشكل أكثر عدوانية، أو بحزم؛ لمواجهة التهديد الذي تتلقاه في الخليج.وبحسب التقرير الأمريكي، قال مسؤولون في واشنطن إن إنهاء الأزمة كان أحد أهداف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية لتعزيز الأمن في المنطقة وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، حيث قام كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، بعدة زيارات سابقة إلى المنطقة للتوصل إلى اتفاق.من جهته، قال لتيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية، إن التوترات الأخيرة في الخليج، أحدثت شروخًا في جدار المعارضة القوي لإيران.وفي المقابل، سعت قطر إلى توثيق العلاقات مع إيران، من خلال شركة الطيران القطرية، باستخدام المجال الجوي الإيراني للرحلات المتجهة إلى أوروبا.وقال نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر في كولورادو، إن المصالحة الخليجية وفتح الأجواء مع قطر، ستحرم إيران من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.وأوضح مارتن ريردون، من أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية في الدوحة، إن الوقف الكامل للعلاقات مع إيران سيكون مكلفًا للغاية، لا سيما بسبب تعاونهما الوثيق في قطاع الغاز الطبيعي.وأضاف «الاقتصاد القطري يعتمد كليًا على الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي في الحقل الشمالي مملوك بشكل مشترك في المياه التي تسيطر عليها كل من إيران وقطر».ويحتوي الحقل على 900 تريليون قدم مكعبة قياسية من الاحتياطي القابل للاسترداد، أو ما يقرب من 10٪ من احتياطيات الغاز المعروفة في العالم، وفقًا لشركة «قطر غاز» التي تدير الحقل.