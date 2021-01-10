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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» مهنئة النواب المعينين: إضافة كبيرة للحياة النيابية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:44 م
منير حنا
منير حنا
جرجس صفوت
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هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجلكيانية، النواب المعينين بقرار جمهوري في مجلس النواب، معتبرًا إياهم إضافة للحياة النيابية في مصر حيث تنوعت خلفياتهم ووظائفهم بالشكل الذي يخدم البرلمان وأهدافه السياسية والاجتماعية.

وقال "حنا" في بيان صادر عن الكنيسة، اليوم، إن الشيخ الدكتور علي جمعة خير ممثل للإسلام الوسطي تحت القبة، إذ شارك الكنيسة الأسقفية في الكثير من المشروعات التنموية طوال السنوات الماضية

واعتبر رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجلكيانية، إن تعيين الإعلاميين والصحفيين درية شرف الدين، ودينا عبد الكريم، وعماد خليل، يؤكد اهتمام الدولة وتقديرها للدور الذي يلعبه الإعلام المسئول في بناء مصر الحديثة بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها السفيرة منى عمر، التي عملت مساعدا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية مما يعكس اهتمام مصر بالقارة السمراء.

وتمنى "حنا" أن يحقق البرلمان المصري بكافة أعضائه آمال وطموحات المصريين في حياة نيابية وتشريعية قوية، تخدم تطلعات الدولة وخططها في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية

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